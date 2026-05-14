Полицейские за неделю изъяли свыше 213 кг наркотиков в регионах РФ

Сотрудники МВД действовали в рамках проводимой в апреле операции "Чистое поколение - 2026", заявили в министерстве

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов изъяли более 213 кг наркотиков в регионах России в рамках проводимой в апреле операции "Чистое поколение - 2026", сообщили в пресс-центре МВД РФ в четверг.

"Из незаконного оборота изъято 213,7 кг наркотических средств, в том числе более 100,5 кг синтетических наркотиков, свыше 92,5 кг марихуаны, 14,2 кг гашиша, 3 кг героина, 2 кг кокаина и 43,2 кг иных видов, а также свыше 81,6 кг прекурсоров", - говорится в сообщении.

По данным полиции, первый этап операции "Чистое поколение - 2026" проходил с 6 по 15 апреля при взаимодействии с Минздравом России, Минобрнауки, Минпросвещения и Росмолодежью.

В ходе проведенных рейдов в органы здравоохранения для медицинского освидетельствования было доставлено 2,9 тыс. лиц в возрасте от 16 до 35 лет, из них 346 - несовершеннолетних. "Факт нахождения в состоянии наркотического опьянения подтвердился у 1,1 тыс. граждан, из которых 65 не достигли совершеннолетия", - уточнили в МВД.

Было выявлено порядка 1,6 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 46 из которых совершены несовершеннолетними. К уголовной ответственности привлечено 1,3 тыс. лиц, из них 40 подростков.

"Составлено 2,5 тыс. протоколов об административных правонарушениях. Задержано 24 лица, объявленных в розыск за совершение преступлений", - подчеркнули в министерстве.

Кроме того, полицейскими было установлено свыше 5,6 тыс. интернет-ресурсов с запрещенной информацией о наркотиках, все они заблокированы.