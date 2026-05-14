РСТ ожидает замедления спроса на Италию летом из-за ужесточения визовых правил

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Запрет на прием заявлений от третьих лиц в визовых центрах Италии в России привел к росту очередей на оформление виз, кроме того, нововведение вызовет замедление спроса на направление предстоящим летом, сообщил "Интерфаксу" эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), гендиректор компании VCP Travel Михаил Абасов.

"Запрет на proxy-подачу существенно меняет механику процесса. В ближайшие месяцы нагрузка на центры вырастет, и это уже видно по резкому сдвигу очередей: в Москве ближайшие свободные слоты сместились на конец июня, в регионах - на июль. Общее время от решения о поездке до получения визы для многих растянется на три-четыре месяца. Спрос на Италию в летнем сезоне 2026 года может временно снизиться - не критично, но заметно среди спонтанных и впервые едущих туристов", - считает он.

Как отметил Абасов, на стоимости путешествий в Италию обновление визовых правил почти не отразится: консульский и сервисный сборы остаются на прежнем уровне.

"Туроператоры, скорее всего, учтут выросшие риски задержек и заложат их в пакеты на июль-август, что может дать прибавку к средней цене тура в пределах 3-5% по сравнению с прошлым годом", - пояснил эксперт.

Как сообщалось, поводом к ужесточению правил послужил визовый скандал с оформлением россиянам длинных шенгенских виз через итальянское посольство в Узбекистане даже в случае несоответствия требованиям для въезда в страны шенгена. В рамках расследования был арестован бывший посол Италии в Ташкенте Пьергабриэле Пападиа де Боттини ди Сант'Аньезе.

Комментируя ситуацию в посольстве Италии в Узбекистане, Абасов подчеркнул, что различные схемы получения виз, которые используются посредниками, наносят вред законопослушным туристам. "Своими действиями мы сами подталкиваем Евросоюз к дальнейшему ужесточению документальной базы и процедур, делая процесс сложнее для всех законопослушных туристов", - заявил эксперт.

Абасов рекомендовал российским туристам планировать подачу документов на визу в Италию минимум за 3,5-4 месяца до поездки, собирая максимально полный и прозрачный пакет с акцентом на подтверждение доходов, занятости и связей с Россией. При возможности следует рассматривать подачу в менее загруженных региональных центрах.

Визовые центры Италии в России с 12 мая полностью прекратили прием документов через посредников, агентов, курьеров или по любой форме доверенности. Теперь подача на шенгенскую визу возможна исключительно при личном присутствии заявителя - с паспортом и подтвержденной онлайн-записью.