Сергей Неверов снялся с предварительного голосования на выборах в Думу

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы Сергей Неверов, который ранее возглавлял парламентскую фракцию единороссов, снял свою кандидатуру с предварительного голосования на выборах в Госдуму от "Единой России".

"Я снимаю свою кандидатуру с предварительного голосования и буду голосовать за Корнюченкова Артема Валерьевича и вас призываю сделать это", - сказал Неверов в видеообращении в телеграм-канале.

По его словам, Корнюченков - "молодой человек, но уже с жизненным опытом", он является участником СВО, кавалером Ордена Мужества, имеет ранение.

Неверов - депутат Госдумы от "Единой России", член комитета по физкультуре и спорту. Ранее был вице-спикером Госдумы, руководил фракцией "Единая Россия".

