Поиск

Итоги демонстрационного экзамена в колледжах будут признавать в качестве результатов независимой оценки квалификации

Соответствующее постановление правительства подписал Мишустин

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о порядке и случаях признания итогов демонстрационного экзамена у выпускников колледжей и техникумов в качестве результатов независимой оценки квалификации, сообщили в пресс-службе правительства России.

"Выпускникам колледжей и техникумов смогут засчитывать итоги демонстрационного экзамена в качестве результатов независимой оценки квалификации. Признание результатов будет осуществляться советом по профессиональным квалификациям по инициативе работодателя и при наличии согласия выпускника", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что при проведении демонстрационного экзамена образовательная организация должна использовать контрольные измерительные материалы по выбранному профилю, получившие положительное заключение советов по профессиональным квалификациям.

Кроме того, квалификация членов экспертной группы в составе государственной экзаменационной комиссии должна соответствовать определённым требованиям и быть подтверждена советом по профессиональным квалификациям.

"Успешное прохождение независимой оценки квалификации позволяет выпускнику подтвердить свои профессиональные навыки, получить свидетельство о квалификации и расширить возможности для трудоустройства", - сообщили в пресс-службе.

Михаил Мишустин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Число погибших после атаки БПЛА на Рязань возросло до четырех

СКР завел уголовное дело в связи с атакой ВСУ на Рязанскую область

РФ и Украина провели обмен военнопленными по формуле 205 на 205

Минобороны РФ сообщило о ликвидации за ночь 355 беспилотников ВСУ

Грузооборот морских портов РФ за 4 месяца вырос на 2,6%

 Грузооборот морских портов РФ за 4 месяца вырос на 2,6%

Силы ПВО отразили атаку более 40 беспилотников на Ростовскую область

Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу

Три человека погибли, 12 пострадали при атаке БПЛА на Рязанскую область

Жилые дома и предприятие повреждены после атаки БПЛА под Рязанью, есть пострадавшие

Домодедово и Шереметьево работают в штатном режиме
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9394 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2195 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов