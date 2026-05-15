Итоги демонстрационного экзамена в колледжах будут признавать в качестве результатов независимой оценки квалификации

Соответствующее постановление правительства подписал Мишустин

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о порядке и случаях признания итогов демонстрационного экзамена у выпускников колледжей и техникумов в качестве результатов независимой оценки квалификации, сообщили в пресс-службе правительства России.

"Выпускникам колледжей и техникумов смогут засчитывать итоги демонстрационного экзамена в качестве результатов независимой оценки квалификации. Признание результатов будет осуществляться советом по профессиональным квалификациям по инициативе работодателя и при наличии согласия выпускника", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что при проведении демонстрационного экзамена образовательная организация должна использовать контрольные измерительные материалы по выбранному профилю, получившие положительное заключение советов по профессиональным квалификациям.

Кроме того, квалификация членов экспертной группы в составе государственной экзаменационной комиссии должна соответствовать определённым требованиям и быть подтверждена советом по профессиональным квалификациям.

"Успешное прохождение независимой оценки квалификации позволяет выпускнику подтвердить свои профессиональные навыки, получить свидетельство о квалификации и расширить возможности для трудоустройства", - сообщили в пресс-службе.