Лавров заявил о товарищеском и взаимоуважительном общении Путина и Трампа

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Дух общения между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом дружеский и взаимоуважительный, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Дух" в отношениях между президентами России и США всегда дружеский, товарищеский и взаимоуважительный", - сказал он на пресс-конференции в Нью-Дели.

Лавров напомнил, что в Анкоридже были согласованы базовые принципы.

"Но есть еще немало вопросов, которые требуют более детального рассмотрения, и рассмотрение такое станет возможным, как только мы подтвердим аляскинские договоренности", - сказал российский министр.

Он выразил надежду, что "это произойдет лучше раньше, чем позже".