Поиск

Лавров заявил о товарищеском и взаимоуважительном общении Путина и Трампа

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Дух общения между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом дружеский и взаимоуважительный, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Дух" в отношениях между президентами России и США всегда дружеский, товарищеский и взаимоуважительный", - сказал он на пресс-конференции в Нью-Дели.

Лавров напомнил, что в Анкоридже были согласованы базовые принципы.

"Но есть еще немало вопросов, которые требуют более детального рассмотрения, и рассмотрение такое станет возможным, как только мы подтвердим аляскинские договоренности", - сказал российский министр.

Он выразил надежду, что "это произойдет лучше раньше, чем позже".

МИД РФ Сергей Лавров США Владимир Путин Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Число погибших после атаки БПЛА на Рязань возросло до четырех

СКР завел уголовное дело в связи с атакой ВСУ на Рязанскую область

РФ и Украина провели обмен военнопленными по формуле 205 на 205

Минобороны РФ сообщило о ликвидации за ночь 355 беспилотников ВСУ

Грузооборот морских портов РФ за 4 месяца вырос на 2,6%

 Грузооборот морских портов РФ за 4 месяца вырос на 2,6%

Силы ПВО отразили атаку более 40 беспилотников на Ростовскую область

Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу

Три человека погибли, 12 пострадали при атаке БПЛА на Рязанскую область

Жилые дома и предприятие повреждены после атаки БПЛА под Рязанью, есть пострадавшие

Домодедово и Шереметьево работают в штатном режиме
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9394 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2195 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов