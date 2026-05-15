Поиск

Суд изъял имущество экс-главы отделения Соцфонда РФ в Дагестане на 300 млн руб.

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Буйнакский районный суд Дагестана удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства недвижимости, приобретенной бывшим руководителем отделения Социального фонда РФ в Буйнакске и членами его семьи, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции республики в пятницу.

Поводом для обращения в суд послужили результаты проверки прокуратуры, выявившей несоответствие между доходами экс-руководителя отделения Соцфонда и его родственников и их расходами на приобретение дорогостоящих объектов.

"Установлено, что за период с 2009 по 2024 годы совокупный законный доход должностного лица, его гражданской супруги и сестры составил около 11 млн рублей. Однако в период с 2019 по 2024 год на их имя было оформлено имущество, совокупная кадастровая стоимость которого превышает 78 млн рублей, а рыночная, по данным экспертизы, оценивается примерно в 317 млн рублей", - говорится в сообщении.

При этом ответчик так и не смог подтвердить законное происхождение средств, затраченных на строительство и покупку вышеуказанной недвижимости.

"Суд постановил обратить в доход государства и передать Росимуществу следующие объекты в Буйнакске: шестиэтажное нежилое здание площадью около 2,8 тыс. кв. м, два земельных участка, на одном из которых расположено указанное здание; а также квартиру площадью 72 кв. м, оформленную на гражданскую супругу ответчика", - сообщает пресс-служба.

Для исполнения решения суда на все перечисленные объекты был наложен арест и установлен запрет на совершение регистрационных действий.

Дагестан Буйнакск Социальный фонд РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Число погибших после атаки БПЛА на Рязань возросло до четырех

СКР завел уголовное дело в связи с атакой ВСУ на Рязанскую область

РФ и Украина провели обмен военнопленными по формуле 205 на 205

Минобороны РФ сообщило о ликвидации за ночь 355 беспилотников ВСУ

Грузооборот морских портов РФ за 4 месяца вырос на 2,6%

 Грузооборот морских портов РФ за 4 месяца вырос на 2,6%

Силы ПВО отразили атаку более 40 беспилотников на Ростовскую область

Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу

Три человека погибли, 12 пострадали при атаке БПЛА на Рязанскую область

Жилые дома и предприятие повреждены после атаки БПЛА под Рязанью, есть пострадавшие

Домодедово и Шереметьево работают в штатном режиме
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9394 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2195 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов