Суд изъял имущество экс-главы отделения Соцфонда РФ в Дагестане на 300 млн руб.

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Буйнакский районный суд Дагестана удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства недвижимости, приобретенной бывшим руководителем отделения Социального фонда РФ в Буйнакске и членами его семьи, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции республики в пятницу.

Поводом для обращения в суд послужили результаты проверки прокуратуры, выявившей несоответствие между доходами экс-руководителя отделения Соцфонда и его родственников и их расходами на приобретение дорогостоящих объектов.

"Установлено, что за период с 2009 по 2024 годы совокупный законный доход должностного лица, его гражданской супруги и сестры составил около 11 млн рублей. Однако в период с 2019 по 2024 год на их имя было оформлено имущество, совокупная кадастровая стоимость которого превышает 78 млн рублей, а рыночная, по данным экспертизы, оценивается примерно в 317 млн рублей", - говорится в сообщении.

При этом ответчик так и не смог подтвердить законное происхождение средств, затраченных на строительство и покупку вышеуказанной недвижимости.

"Суд постановил обратить в доход государства и передать Росимуществу следующие объекты в Буйнакске: шестиэтажное нежилое здание площадью около 2,8 тыс. кв. м, два земельных участка, на одном из которых расположено указанное здание; а также квартиру площадью 72 кв. м, оформленную на гражданскую супругу ответчика", - сообщает пресс-служба.

Для исполнения решения суда на все перечисленные объекты был наложен арест и установлен запрет на совершение регистрационных действий.