КС защитил право приемных родителей на отпуск по уходу за ребенком до трех лет

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Конституционный суд (КС) РФ защитил право приемных родителей на отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Постановление опубликовано на сайте суда в пятницу.

Поводом к проверке положений статьи 256 Трудового кодекса РФ, статьи 152 Семейного кодекса РФ и статьи 57 федерального закона "О службе в федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" (№ 141-ФЗ) стала жалоба майора внутренней службы Веры Михеевой.

Михеева служила в подразделении Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Ленинградской области в должности главного специалиста. В апреле 2023 года она и ее супруг заключили договор о приемной семье и взяли на воспитание брата и сестру 2022 года рождения. По договору о приемной семье детям было установлено содержание, а приемным родителям - ежемесячное вознаграждение за счет бюджета Петербурга.

Михеева запросила отпуск по уходу за одним из приемных детей до достижения им трех лет без сохранения денежного довольствия и ежемесячного пособия по уходу за ребенком, но получила отказ. Суды с этим согласились. Они пришли к выводу, что приемные родители не имеют права на оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до трех лет, а термин "опекуны" в их отношении применяется лишь для определения их статуса как законных представителей детей, но не распространяет на приемных родителей все гарантии для опекунов. Суды также исходили из того, что в связи с упомянутым вознаграждением возникает вопрос об основаниях для выплаты пособия по уходу за ребенком; кроме того, закон не позволяет сотрудникам федеральной противопожарной службы уйти в отпуск без денежного довольствия.

Конституционный суд счел оспариваемые нормы противоречащими Основному закону, так как они не дают приемным родителям из числа сотрудников федеральной противопожарной службы уйти в отпуск по уходу за ребенком до трех лет.

Требование о предоставлении приемным родителям такого отпуска КС распространил и на других работодателей, чьи отношения регулирует ТК РФ, государственную гражданскую службу, а также на отношения, регулируемые федеральными законами об отдельных видах госслужбы, содержащие нормы, аналогичные оспариваемым из закона № 141-ФЗ.

КС отметил, что, несмотря на выделение в законодательстве приемной семьи как отдельной формы устройства детей, правоотношения между приемными родителями и детьми по своему содержанию не будут отличаться от тех, что возникают при опеке и попечительстве.

Суд напомнил, что Конституция РФ в целом ориентирует власти на создание гарантий господдержки материнства, отцовства, детства и семьи, а также на приоритет семейного воспитания. Одной из таких гарантий стал отпуск по уходу за ребенком в первые годы жизни, в связи с чем право на него предоставлено как матери, так и другим родственникам или опекунам ребенка.

КС также указал, что специальное регулирование об отдельных видах госслужбы закрепляет перечень лиц, имеющих право на отпуск по уходу за ребенком, к которым относится опекун; так, применительно к противопожарной службе среди этих лиц буквально указан попечитель, и по смыслу регулирования очевидно, что имеется в виду опекун.

Тем не менее, обнаружил КС, законодательство прямо не относит к таким лицам приемных родителей. В Семейном кодексе также нет указаний на то, что правовой статус приемных родителей в полном объеме, в том числе в части реализации гарантий, приравнен к правовому статусу опекунов, что не дает сделать однозначный вывод о том, что законодатель, предоставляя опекунам право на такой отпуск, предполагал наличие этого права и у приемных родителей.

Суд подчеркнул, что определяющим фактором здесь является признание обязанностей приемных родителей по содержанию и воспитанию детей, особенно в первые годы жизни. Приемные родители, указал КС, осуществляют особую общественно полезную деятельность, причем многие желают продолжать работать, чтобы обеспечить ребенку достойную жизнь. Кроме того, их естественная потребность в заботе о детях, существование которой нельзя ставить под сомнение исходя из способа создания семьи, является не только обязанностью приемных родителей, но и их правом.

"Необеспеченность же в действующем правовом регулировании предоставления лицам, являющимся приемными родителями и состоящим в трудовых (служебных) отношениях, этого отпуска может приводить к необоснованному ограничению как их прав, так и прав их приемных детей, которые в силу различных жизненных обстоятельств ранее были лишены семейного воспитания, заботы и внимания, а теперь ограничиваются в возможности получить их в полном объеме в новой семье", - говорится в постановлении.

Теперь законодатель должен внести необходимые изменения в регулирование.

До тех пор сотрудникам федеральной противопожарной службы по их заявлению будут предоставлять отпуск по уходу за ребенком до трех лет с обеспечением связанных с этим гарантий. Если об отпуске запросит сотрудник-мужчина, может учитываться наличие или отсутствие по объективным причинам попечения со стороны приемного родителя-женщины, постановил КС.

Сделанные в постановлении выводы распространяются и на предоставление отпуска по уходу за ребенком в соответствии с аналогичными положениями федеральных законов об отдельных видах госслужбы, а также - уже без особенностей для сотрудников мужского пола - приемным родителям, состоящим в трудовых отношениях и на государственной гражданской службе.

Поскольку дети заявительницы уже старше трех лет, ее дело не будет пересмотрено, но она имеет право на компенсацию.

