Семь человек пострадали из-за удара БПЛА по Дому культуры в ДНР

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Семь человек пострадали в результате удара БПЛА по Дому культуры (ДК) в городе Шахтерск на востоке Донецкой Народной Республики, сообщил в пятницу "Интерфаксу" глава администрации города Александр Шатов.

"Прилетели беспилотники. Семь пострадавших. Это действующий ДК, там были и сотрудники, и я проводил прием граждан", - сказал Шатов.

Он уточнил, что в момент атаки в здании находились почти полсотни человек. Это были сотрудники Дома культуры и посетители. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, еще несколько в средней степени тяжести.