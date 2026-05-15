Иноагентом признано сообщество Reforum Space Vilnius

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Минюст включил в реестр иностранных агентов четырех человек и три организации.

Иноагентами признаны журналист Георгий Биргер, социолог Сергей Ерофеев, украинский журналист Денис Казанский, поэт и журналист Елена Файналова, ассоциация по охране окружающей среды "Охрана природы", информационно-аналитичесакий центр "Башня" и сообщество Reforum Space Vilnius.

Сообществу Reforum Space Vilnius вменяют распространение фейков о политике и решениях российских властей и о российской избирательной системе. Также оно выступало против СВО, участвовало в создании и распространении контента иноагентов и нежелательных для России организаций, взаимодействует с иностранным агентом и с нежелательной для России организацией, сообщило министерство.

В связи с ликвидацией из реестра иноагентов исключены Фонд содействия развитию массовых коммуникаций и правовому просвещению "Так-Так-Так", ООО "Тенес" и частное учреждение "Центр поддержки и содействия развитию средств массовой информации".