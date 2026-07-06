Поиск

В России появилось приложение "Госкан" для проверки данных по QR-коду

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Минцифры РФ запустило приложение "Госкан" для проверки организациями и компаниями возраста, статуса и наличия льгот граждан по QR-коду, сообщает в понедельник пресс-служба министерства.

"В семействе Госуслуг новое приложение. "Госкан" помогает сотрудникам организаций и ИП проверять данные по QR-коду из приложений "Госуслуги" и "Госуслуги Авто" и в Цифровом ID в Мах", - говорится в сообщении пресс-службы.

Там отмечается, что приложение помогает проверить возраст, статус и наличие льгот.

"Данные гражданина не сохраняются на устройстве сотрудника. Иметь к ним доступ после проверки он не будет", - подчеркнули в Минцифры.

В пресс-службе сообщили, что для пользования приложением организация или ИП выдает сотруднику машиночитаемую доверенность (МЧД) на Госуслугах, и когда сотрудник входит в приложение, она подтягивается автоматически. Если МЧД нет, "Госкан" попросит оформить её.

"Гражданин при желании подтвердить свой возраст или льготный статус QR-кодом показывает его в приложении "Госуслуги" или "Госуслуги Авто" либо в Цифровом ID в Мах. Сотрудник считывает QR-код с помощью "Госкана" и видит результат проверки у себя на экране" - говорится в сообщении.

В Минцифры добавили, что приложение также поддерживает работу с МЧД нескольких организаций. "Если пользователь работает сразу с несколькими компаниями или ИП, он может переключаться между доверенностями прямо в приложении - без необходимости каждый раз выходить из учётной записи и входить заново", - говорится в сообщении.

Пока приложение доступно только для пользователей Android, скачать его можно в RuStore, GooglePlay и AppGallery, сказали в пресс-службе министерства.

Минцифры Госкан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В России появилось приложение "Госкан" для проверки данных по QR-коду

Беспилотную опасность впервые объявили в Новосибирской области

Курская АЭС работает штатно после ночной атаки БПЛА на Курчатов

В документах "Яблока" для заверения кандидатов на выборы выявили недостатки

 В документах "Яблока" для заверения кандидатов на выборы выявили недостатки

Губернатор Хоценко сообщил об атаке БПЛА на Омский НПЗ

Ресурс российского двигателя SJ-100 доведут до целевого значения к концу 2027 года

Россиян предупредили о мошеннической схеме с рассылкой о возврате переплат за отопление

 Россиян предупредили о мошеннической схеме с рассылкой о возврате переплат за отопление

Послу Швеции в РФ заявлен протест в связи с атакой на российское посольство в Стокгольме

"Росатом" принял решение выкупить долю Шишкарева в ГК "Дело" в рамках "русской рулетки"

Несколько украинских БПЛА достигли северного промышленного узла Омска
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10355 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2923 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 444 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов