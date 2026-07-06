В России появилось приложение "Госкан" для проверки данных по QR-коду

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Минцифры РФ запустило приложение "Госкан" для проверки организациями и компаниями возраста, статуса и наличия льгот граждан по QR-коду, сообщает в понедельник пресс-служба министерства.

"В семействе Госуслуг новое приложение. "Госкан" помогает сотрудникам организаций и ИП проверять данные по QR-коду из приложений "Госуслуги" и "Госуслуги Авто" и в Цифровом ID в Мах", - говорится в сообщении пресс-службы.

Там отмечается, что приложение помогает проверить возраст, статус и наличие льгот.

"Данные гражданина не сохраняются на устройстве сотрудника. Иметь к ним доступ после проверки он не будет", - подчеркнули в Минцифры.

В пресс-службе сообщили, что для пользования приложением организация или ИП выдает сотруднику машиночитаемую доверенность (МЧД) на Госуслугах, и когда сотрудник входит в приложение, она подтягивается автоматически. Если МЧД нет, "Госкан" попросит оформить её.

"Гражданин при желании подтвердить свой возраст или льготный статус QR-кодом показывает его в приложении "Госуслуги" или "Госуслуги Авто" либо в Цифровом ID в Мах. Сотрудник считывает QR-код с помощью "Госкана" и видит результат проверки у себя на экране" - говорится в сообщении.

В Минцифры добавили, что приложение также поддерживает работу с МЧД нескольких организаций. "Если пользователь работает сразу с несколькими компаниями или ИП, он может переключаться между доверенностями прямо в приложении - без необходимости каждый раз выходить из учётной записи и входить заново", - говорится в сообщении.

Пока приложение доступно только для пользователей Android, скачать его можно в RuStore, GooglePlay и AppGallery, сказали в пресс-службе министерства.