Число раненых при атаке БПЛА на многоэтажку в Белгороде выросло до девяти человек

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Девять человек пострадали при атаке украинского беспилотника на многоквартирный дом в Белгороде, сообщил региональный оперштаб в пятницу.

"По уточнённой информации, количество пострадавших в результате атаки беспилотника ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде увеличилось до девяти человек", - говорится в сообщении.

Сообщается, что 19-летний молодой человек, получивший акубаротравму и слепые осколочные ранения лица и ног, находится на лечении в областной клинической больнице. Трое пострадавших были доставлены в городскую больницу № 2 Белгорода, где у них диагностированы акубаротравмы и различные осколочные ранения. Ещё одному мужчине медицинская помощь оказана на месте, от предложенной госпитализации он отказался.

Ранее сообщалось, что при атаке беспилотника на многоэтажку в Белгороде пострадали четыре человека: ребенок, две женщины и мужчина.

Со своей стороны мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, в результате атаки на многоэтажку "произошло возгорание в пяти квартирах, повреждено остекление практически во всем здании".

По его информации, среди пострадавших есть маломобильные граждане.

"Строительные эксперты проводят оценку состояния конструкций. Развернули ситуационный центр для координации действий и помощи жителям. На месте автобусы, чтобы доставить всех, кому это необходимо, в пункты временного размещения. Также сейчас важно переместить транспорт из зоны поражения из-за опасности разлетающихся осколков", - написал Демидов в своем канале в Мах.

К работам по восстановлению подключатся около 50 строителей, коммунальные службы, задачей которых будет закрытие теплового контура и уборка территории, сообщил мэр.

