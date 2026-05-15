Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников СВО

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому устанавливаются единые меры поддержки лиц, участвовавших в специальной военной операции, а также их семей.

Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту документа, указ издан в целях обеспечения единообразного подхода в субъектах РФ к предоставлению мер поддержки участникам СВО, лицам, принимавшим участие в отражении вторжения на территорию РФ, и лицам, принимавшим участие в воинских формированиях ДНР и ЛНР, а также членам их семей.

Указом рекомендовано высшим должностным лицам субъектов РФ:

- предоставлять льготы при посещении региональных и муниципальных организаций культуры, физической культуры и спорта,

- предоставлять на одно домовладение субсидии на приобретение газового оборудования и подключение к газораспределительным сетям на сумму не менее 100 тыс. рублей,

- содействовать приоритетному трудоустройству участников СВО, профессиональному обучению и (или) получению ими дополнительного профессионального образования, а также началу осуществления ими предпринимательской деятельности при условии, что они уволены с военной службы (службы, работы) или завершили исполнение контракта,

- оказывать в приоритетном порядке названным выше лицам государственную социальную помощь, а также предоставлять дополнительные гарантии реализации права на получение бесплатной юридической помощи,

- предоставлять во внеочередном порядке медпомощь и санаторно-курортное лечение, и оказывать бесплатную психологическую и психолого-психотерапевтическую помощь,

- зачислять в первоочередном порядке детей в государственные образовательные организации (детсады и школы), а также предусмотреть компенсации платы за присмотр и уход за детьми, посещающими детские сады, или освобождение от такой платы,

- освобождать родителей полностью или частично от платы за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня в государственных (муниципальных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,

- предоставлять бесплатное посещение детьми занятий по дополнительным общеобразовательным программам в государственных (муниципальных) образовательных организациях,

- предоставить в приоритетном порядке социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной форме и в стационарной форме лицам, признанным в установленном порядке нуждающимися в социальном обслуживании,

- предоставить детям участников СВО льготные путевки в организации отдыха детей и их оздоровления

Согласно указу, властям субъектов РФ рекомендовано обеспечить предоставление единых базовых мер поддержки участникам СВО на срок не менее чем до конца года, следующего за годом завершения СВО. Кроме того, военным, получившим инвалидность, или семьям погибших участников СВО рекомендовано обеспечить предоставление единых базовых мер бессрочно.

Властям необходимо определить порядок и условия предоставления (в том числе с использованием государственных информационных систем) единых базовых мер поддержки, а также определить порядок информирования о полагающихся им единых базовых мерах поддержки.

Указом президента установлено высшим должностным лицам субъектов РФ обеспечить предоставление мер поддержки независимо от даты и места заключения контрактов о прохождении военной службы (службы), контрактов о пребывании в добровольческих формированиях, предусмотренных Федеральным законом от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ "06 обороне", соглашений с Минобороны РФ, контрактов (документов, подтверждающих иные правоотношения) с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы России.