Восемь поездов задерживаются на юге России из-за приостановки движения по Крымскому мосту

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Приостановка движения по Крымскому мосту стала причиной задержки восьми пассажирских поездов, сообщает Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД, филиал ОАО "РЖД") в своем телеграм-канале в субботу.

"Сегодня, 16 мая, в связи с приостановкой движения по Крымскому мосту, начиная с 02:25 в Краснодарском регионе СКЖД и со стороны Крыма на время от 30 минут до 3,5 часов задержаны 8 пассажирских поездов", - говорится в сообщении.

Пассажиры поездов, задерживающихся на время более четырех часов, будут обеспечены бутилированной водой и питанием, уточняет компания.

Ранее сообщалось, что Крымский мост временно закрыт для движения автотранспорта.

В зоне обслуживания СКЖД находится 11 субъектов юга России.