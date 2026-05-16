Число задержанных поездов в сообщении с Крымом возросло до 10

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Десять поездов в сообщении с Крымом задерживаются в связи с перекрытием движения транспорта по Крымскому мосту в ночь на субботу, сообщает "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь).

В своем канале в Max ГСЭ сообщил, что по данным на 9:00 по московскому времени задерживаются два состава в Симферополь из Минеральных Вод и Москвы, два - в Евпаторию из Москвы и Санкт-Петербурга и один - в Севастополь из Москвы. Время задержки составляет от 3,5 до 6 часов.

Кроме того, опаздывают три поезда в Москву из Симферополя, Евпатории и Севастополя, в Пермь из Симферополя и в Санкт-Петербург из Севастополя. Время задержки - от 1 до 6 часов.

"Пассажиры, чьи поезда задерживаются более четырех часов, обеспечиваются питанием и водой (...) Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации", - добавили в ГСЭ.

Движение по Крымскому мосту было перекрыто около 2:30 субботы по московскому времени, ограничение не снято. В Крыму, по данным МЧС, несколько раз в ночь на субботу объявляли беспилотную опасность, она действует до сих пор.

