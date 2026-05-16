Двое сотрудников ЗАЭС пострадали 14 мая в результате поражения их машины дроном

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что два сотрудника ЗАЭС пострадали в результате удара БПЛА по их машине, отметив, что новости из Энергодара все больше похожи на боевые сводки.

"Позавчера, 14 мая, двое сотрудников Запорожской станции пострадали в результате поражения их машины боевым дроном", - сказал он журналистам в субботу.

Один из раненых находится в тяжелом состоянии, ранение второго - средней тяжести.

По словам Лихачева, машина сотрудников, которые выполняли свои служебные обязанности, была атакована всего в 100 метрах от забора, окружающего АЭС.

"Еще в течении часа боевые дроны не подпускали скорую к месту атаки и сама последовавшая эвакуация раненых была похожа на военную операцию. В этот же день баротравму получил служащий мэрии в результате попадания дрона по зданию администрации. Пострадавшему оказана помощь", - сказал Лихачев.