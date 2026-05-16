Мужчина и женщина ранены при атаках дронов ВСУ в Курской области

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Два мирных жителя пострадали в результате ударов ВСУ в Рыльском районе Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн в субботу.

"66-летний житель деревни Некрасово работал в саду возле своего дома, когда его атаковал дрон ВСУ. К счастью, обошлось без серьезных повреждений, госпитализация ему не требуется", - написал глава региона в своем канале в Мах.

Еще один удар пришелся по хутору Фонов, травмы получила женщина 1957 года рождения. У нее осколочные ранения правого бедра, она осталась под амбулаторным наблюдением, проинформировал Хинштейн.