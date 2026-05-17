Над Курской областью за ночь сбили 88 беспилотников

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об уничтожении 88 украинских дронов над регионом с 09:00 16 мая до 09:00 17 мая, пострадали три человека.

ВСУ 115 раз применили артиллерию по отселённым районам, написал глава региона в своем канале в Мах.

По его данным, 16 раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

По информации Хинштейна, в результате атак в приграничье ранены три человека. Вблизи деревни Надеждовка Льговского района пострадал 35-летний мужчина: у него множественные осколочные ранения, рваные раны левого предплечья, кисти, коленного сустава.

Как сообщалось, накануне вблизи хутора Фонов Рыльского района пострадала 69-летняя женщина, от госпитализации отказалась. Повреждены хозпостройки. В деревне Некрасово ранен 66-летний мужчина, отпущен на амбулаторное лечение.

По словам губернатора, также в результате ударов ВСУ в городе Льгове повреждён фасад недействующего ангара, в посёлке им. Куйбышева Рыльского района повреждено остекление и фасад магазина.

В селе Верхняя Груня Кореневского района повреждён объект энергетики. Электроснабжение нарушено в четырех населённых пунктах, сообщил Хинштейн.

Погибших нет, добавил губернатор.