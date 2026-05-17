Над Севастополем сбиты 25 БПЛА

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В Севастополе сбито 25 беспилотников, имеются перебои с электричеством, сообщил в ночь на воскресенье губернатор Михаил Развожаев.

"Один из БПЛА, начиненный большим количеством взрывчатки был сбит в районе Кара-Кобы. (...) Части сбитого БПЛА повредили высоковольтную линию. (...) В разных районах города сейчас есть перебои с электроснабжением", - написал Развожаев в своем канале в Мах.

По предварительной информации, пострадавших нет, отметил он.

Развожаев также сообщил, что в городе имеются повреждения многоквартирных домов и частных домов.

"Повреждены пять окон в разных МКД в разных района города. В районе Фиолента в трех СНТ три частных дома получили повреждения крыш и стен от осколков сбитых БПЛА", - написал Развожаев.

Михаил Развожаев Севастополь
