Власти Севастополя сообщили о возможных перебоях с электричеством в части города

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В Севастополе продолжаются аварийно-восстановительные работы после ночной атаки беспилотников ВСУ, в результате которой была повреждена высоковольтная линия электропередачи, возможны перебои с электроснабжением, сообщает пресс-служба правительства города в воскресенье.

"Из-за ночной атаки ВСУ на Севастополь упавшими осколками от сбитого БПЛА была повреждена высоковольтная линия в нескольких местах. Ремонтно-восстановительные работы начались сразу после окончания тревоги, сейчас специалисты обнаружили последний участок порыва. На время аварийно-восстановительных работ остаются без напряжения: частично п. Любимовка, с. Фруктовое, с. Мекензиевы горы", - говорится в сообщении.

Власти отмечают, что для полного восстановления работоспособности линии могут потребоваться временные перераспределения энергии. Информацию об отключениях жителям рекомендовали отслеживать на сайте и в социальных сетях "Севастопольэнерго".

В ночь на воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что 25 БПЛА сбиты над Севастополем, фрагменты сбитого беспилотника повредили высоковольтную линию, в городе были перебои с электроснабжением.

