Минобороны сообщило о поражении 556 дронов ВСУ

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Дежурными средствами ПВО с 22:00 субботы до 7:00 воскресенья над регионами России перехвачены и уничтожены 556 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что БПЛА нейтрализованы над территориями Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Псковской, Липецкой, Тверской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и акваториями Черного и Азовского морей.

