Шапша сообщил о поражении 16 дронов над Калужской областью

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Над воздушным пространством Калужской области уничтожено 16 БПЛА, пострадавших нет, сообщил глава региона Владислав Шапша.

"Вчера вечером и ночью силами ПВО уничтожены 16 БПЛА над территориями Боровского и Кировского муниципальных округов, а также на окраинах Калуги и Обнинска", - написал Шапша в своем канале в мессенджере Max.

По информации губернатора, на окраине Калуги осколками беспилотников повреждены автомобиль, хозпостройка, крыши и остекление двух частных домов. В Боровском округе в одном из СНТ осколками повреждены крыша одного дома и остекление четырех соседних.