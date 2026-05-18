Над Калужской областью ПВО сбила еще два дрона

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об уничтожении еще двух беспилотников в регионе.

"Сегодня вечером силами ПВО уничтожены 2 БПЛА над территорией Боровского муниципального округа. На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал он в Мах.

Ранее вечеров над регионом были сбиты еще два беспилотника. Тогда также обошлось без пострадавших и разрушений инфраструктуры.