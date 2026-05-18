Поиск

Над Калужской областью ПВО сбила еще два дрона

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об уничтожении еще двух беспилотников в регионе.

"Сегодня вечером силами ПВО уничтожены 2 БПЛА над территорией Боровского муниципального округа. На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал он в Мах.

Ранее вечеров над регионом были сбиты еще два беспилотника. Тогда также обошлось без пострадавших и разрушений инфраструктуры.

Владислав Шапша ПВО Боровский муниципальный округ Калужская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Тверской области обломки БПЛА упали на крышу девятиэтажки в Удомле

В Думу внесли законопроект о валютных операциях с цифровыми рублями

 В Думу внесли законопроект о валютных операциях с цифровыми рублями

Что произошло за день: понедельник, 18 мая

Экс-депутат Госдумы Гаджиев заочно осужден пожизненно по делу об убийстве

В Кремле заявили, что Россия и Китай не дружат против третьих стран

 В Кремле заявили, что Россия и Китай не дружат против третьих стран

По итогам визита Путина в Китай будет подписано около сорока документов

Российские туристы летом 2026 г. смогут отправиться прямыми рейсами в 32 страны

 Российские туристы летом 2026 г. смогут отправиться прямыми рейсами в 32 страны

Лихачев отметил увеличение числа атак на Запорожскую АЭС
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9463 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2234 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов