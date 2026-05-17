Войска РФ в зоне СВО за сутки улучшили положение и заняли более выгодные рубежи

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Группировка "Восток" продвигается вглубь обороны ВСУ, войска группировок "Север", "Запад" и "Центр" улучшили позиции в зоне проведения специальной военной операции, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - сказано в сообщении Минобороны.

По его данным, группировки "Север", "Запад", "Южная" и "Центр" за сутки улучшили позиции в зоне проведения СВО на своих направлениях.

Войска группировки "Восток" в ходе боев нанесли поражение живой силе и технике штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Чаплино, Великомихайловка, Маломихайловка Днепропетровской области, Лесное, Заливное, Долинка и Любицкое Запорожской области. Противник потерял более 285 военных, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и артиллерийское орудие, говорится в сводке.

Подразделения группировки "Север" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и отряда спецназначения в районах населенных пунктов Бачевск, Великая Рыбица, Дегтярное, Рясное и Катериновка Сумской области. В Харьковской области поражены живая сила и техника тяжелой механизированной, двух механизированных, пехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Плоское, Рясное, Белый Колодезь, Бугаевка и Волоховка.

Здесь противник потерял за сутки до 155 военнослужащих, 15 автомобилей и два артиллерийских орудия, сообщает Минобороны.

Войска группировки "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Моначиновка, Касьяновка, Подлиман Харьковской области, Красный Лиман и Сидорово (ДНР). Потери ВСУ составили более 180 военных, танк, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей, реактивная система залпового огня и два орудия полевой артиллерии, сказано в сообщении.

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Дружковка, Пискуновка, Краматорск, Николайполье, Алексеево-Дружковка и Новоселовка (ДНР).

На этом участке противник потерял более 160 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей и три артиллерийских орудия, говорится в сводке.

Войска группировки "Центр" в течение минувших суток заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, пехотной, штурмовой, аэромобильной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад Нацгвардии и бригады спецназначения в районах населенных пунктов Новониколаевка, Доброполье, Торецкое, Кучеров Яр, Новоалександровка, Шевченко, Сергеевка (ДНР), Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки "Центр" составили свыше 280 военных, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, РСЗО, три артиллерийских орудия, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы и станция РЭБ, сообщает Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Кирово и Преображенка Запорожской области. Уничтожены до 55 военнослужащих, боевая бронированная машина, девять автомобилей и станция РЭБ противника, говорится в сводке министерства.