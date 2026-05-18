В Севастополе после атаки БПЛА повреждены 66 домов и 34 машины

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Экстренные службы Севастополя зафиксировали повреждения 66 частных и многоквартирных домов, а также 34 автомобилей в результате массированной атаки БПЛА в ночь на 17 мая, сообщил директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский на аппаратном совещании правительства города.

"Нейтрализовано с 16 на 17 мая 64 БПЛА. На сегодняшний день сложилась следующая оперативная обстановка - к счастью, погибших и пострадавших нет. Выявлены повреждения различной степени тяжести в 21 многоквартирном доме и, соответственно, 45 частных домовладений - повреждены остекления, фасады домов, крыши", - сказал он.

Повреждено 34 автомобиля, а также зафиксированы повреждения общественного транспорта.

Кроме того, повреждения получили два объекта системы электроснабжения, аварийные работы на ниъ уже завершены.

Также поврежден физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Верхнесадовое. В результате падения частей сбитых беспилотников возникли два пожара, которые были оперативно ликвидированы.