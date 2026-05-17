Песков назвал основой ядерного сдерживания невозможность угрожать существованию ядерной державы

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Ядерное оружие защищает Россию от угроз ее существованию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ядерной державе нельзя угрожать, нельзя угрожать ее существованию. Вот это дает возможность нам быть в этом уверенным, и это является основой ядерного сдерживания", - сказал он автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

"Ядерное сдерживание - это неотъемлемая часть и краеугольный камень нашей национальной безопасности", - подчеркнул Песков.

Дмитрий Песков
