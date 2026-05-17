Поиск

Газопровод и подстанция повреждены после взрыва на АЗС в Пятигорске

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Специалисты восстанавливают электро- и газоснабжение ряда магазинов и производственных зданий в Пятигорске, нарушенные из-за взрыва с последующим возгоранием на газозаправке, произошедшем накануне, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье глава города Дмитрий Ворошилов.

"В результате ЧП получил повреждения газопровод "Пятигорскгоргаза". Во всех жилых домах газоснабжение есть. Без газоснабжения остаются 12 магазинов и производственных зданий", - сказал он.

Глава Пятигорска отметил, что ремонтные работы и подключение зданий запланированы до конца 19 мая.

Кроме того, мэр уточнил, что пострадала трансформаторная подстанция "Пятигорскэнерго".

В РоссииПроверки пройдут на газозаправках в Пятигорске после взрыва и пожара на АЗСЧитать подробнее

"Во всех жилых домах электроэнергия была восстановлена еще вчера. Без электроснабжения остаются 15 магазинов и производственных зданий. Ремонтно-восстановительные работы планируется завершить до конца понедельника", - пояснил он.

Ворошилов также добавил, что в ходе прошедшего заседания муниципальной комиссии по ЧС в связи со вчерашним взрывом и пожаром на газозаправочной станции решено, что собственник земельного участка заправки должен вывезти и утилизировать завалы.

В субботу на газовой автозаправке в Пятигорске при разгрузке автомобиля-газовоза произошел взрыв с последующим возгоранием. По предварительным данным, причина - нарушение техники безопасности. Площадь пожара составляла 1 тыс. кв. м. Он потушен. В результате произошедшего пострадали шесть человек, трое из них находятся в больнице в состоянии от среднего до крайне тяжелого.

В многоквартирном доме рядом с местом ЧП выбиты окна в 17 квартирах, сами квартиры, жители и имущество не пострадали. Взрывной волной повреждено несколько магазинов, от пожара также пострадали несколько производственных зданий.

Пятигорск Дмитрий Ворошилов Пятигорскэнерго Пятигорскгоргаз Ставропольский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Газопровод и подстанция повреждены после взрыва на АЗС в Пятигорске

Минобороны РФ заявило об уничтожении за сутки свыше 1 тыс. дронов ВСУ

Вузы могут начислить поступающим до 15 баллов дополнительно за индивидуальные достижения

Три человека госпитализированы после взрыва на АЗС в Пятигорске

Роспотребнадзор заявил об отсутствии риска распространения Эболы в РФ в настоящий момент

Более 50 бортов ушло на запасные аэродромы в воскресенье из-за ограничений полетов в Москве

 Более 50 бортов ушло на запасные аэродромы в воскресенье из-за ограничений полетов в Москве

Массовые отключения света зафиксированы в Херсонской и Запорожской областях

Обломки БПЛА упали на территорию аэропорта Шереметьево

 Обломки БПЛА упали на территорию аэропорта Шереметьево

Нижегородский аэропорт принял 15 рейсов, направлявшихся в Москву

Аэропорт Шереметьево работает штатно

 Аэропорт Шереметьево работает штатно
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9449 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2213 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов