Газопровод и подстанция повреждены после взрыва на АЗС в Пятигорске

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Специалисты восстанавливают электро- и газоснабжение ряда магазинов и производственных зданий в Пятигорске, нарушенные из-за взрыва с последующим возгоранием на газозаправке, произошедшем накануне, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье глава города Дмитрий Ворошилов.

"В результате ЧП получил повреждения газопровод "Пятигорскгоргаза". Во всех жилых домах газоснабжение есть. Без газоснабжения остаются 12 магазинов и производственных зданий", - сказал он.

Глава Пятигорска отметил, что ремонтные работы и подключение зданий запланированы до конца 19 мая.

Кроме того, мэр уточнил, что пострадала трансформаторная подстанция "Пятигорскэнерго".

"Во всех жилых домах электроэнергия была восстановлена еще вчера. Без электроснабжения остаются 15 магазинов и производственных зданий. Ремонтно-восстановительные работы планируется завершить до конца понедельника", - пояснил он.

Ворошилов также добавил, что в ходе прошедшего заседания муниципальной комиссии по ЧС в связи со вчерашним взрывом и пожаром на газозаправочной станции решено, что собственник земельного участка заправки должен вывезти и утилизировать завалы.

В субботу на газовой автозаправке в Пятигорске при разгрузке автомобиля-газовоза произошел взрыв с последующим возгоранием. По предварительным данным, причина - нарушение техники безопасности. Площадь пожара составляла 1 тыс. кв. м. Он потушен. В результате произошедшего пострадали шесть человек, трое из них находятся в больнице в состоянии от среднего до крайне тяжелого.

В многоквартирном доме рядом с местом ЧП выбиты окна в 17 квартирах, сами квартиры, жители и имущество не пострадали. Взрывной волной повреждено несколько магазинов, от пожара также пострадали несколько производственных зданий.