В Кремле позитивно воспринимают обсуждение в Европе необходимости переговоров с РФ

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В Кремле позитивно оценивают активное обсуждение в Европе перспективы переговоров с Россией, заявил президента РФ Дмитрий Песков.

"Вот это активное обсуждение этой темы (диалога с Россией), сдвиг о том, что когда-то нам как-то придется с русскими говорить - это хорошо", - сказал он в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что это отвечает российским интересам.

Кроме того, он напомнил, что Россия не была инициатором прекращения диалога с Европой, и сейчас Москва заинтересована в попытках выстроить их заново.

Он выразил надежду, что в Европе "все-таки практичный такой подход возобладает, и это приобретет какое-то воплощение реальное".

"Российская сторона будет готова к этому", - сказал Песков.

14 мая сообщалось, что президент Финляндии Александр Стубб призвал европейских лидеров определиться с форматом диалога с Россией. По его словам, Европе выгодны переговоры с РФ.

