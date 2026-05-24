СМИ узнали о рассмотрении в ЕС Стубба как одного из главных претендентов на роль переговорщика с РФ

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Европейский союз готовится к переговорам на высоком уровне с Россией, и, по словам источников ведущей финской газеты Helsingin Sanomat (HS), президент Финляндии Александр Стубб может сыграть центральную роль в процессе, пишет в воскресенье издание.

"Для материала HS взял интервью у десяти дипломатических и официальных источников из ряда европейских стран, и некоторые считают, что Стубб хотел бы стать переговорщиком и может найти для этого поддержку", - говорится в статье.

Однако подготовка к переговорам пока находится на очень ранней стадии, и пока неясно, кто туда поедет и с каким мандатом. Даже неясно, смогут ли переговоры вообще состояться.

Европа обеспокоена тем, что останется вне мирных переговоров, которыми руководят США, и обсуждения назначения европейского переговорщика неоднократно то обострялись, то угасали.

Однако на этот раз тема более серьезная, поскольку желание назначить европейского переговорщика исходит непосредственно от президента Украины Владимира Зеленского, который представил идею лидерам ЕС за закрытыми дверями в апреле и впоследствии обнародовал предложение, отмечает Helsingin Sanomat.

По данным издания, на следующей неделе на Кипре министры иностранных дел ЕС обсудят цели союза и условия начала переговоров. Ожидается, что этот вопрос войдет в повестку дня саммита ЕС в июне, пишет HS.

ЕС Европа Финляндия Александр Стубб Украина Россия
