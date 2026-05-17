Мишустин отправится с рабочей поездкой в Приволжский федеральный округ

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 18 мая отправится с рабочей поездкой в Приволжский федеральный округ, где в Нижнем Новгороде выступит на пленарной сессии 11-й конференции "ЦИПР" - "Сделано в России: цифровая трансформация промышленности", сообщает департамент пресс-службы и референтуры правительства РФ.

Планируется, что в ходе поездки также Мишустин осмотрит выставку "ЦИПР-2026".

В мероприятии примут участие первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров, заместитель председателя правительства - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

