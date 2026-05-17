Движение по Крымскому мосту перекрыто второй раз за день

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Крымский мост закрыли для движения автотранспорта в воскресенье вечером, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении.

Региональные власти призывают относиться к ситуации с пониманием, а также не выкладывать в интернет фото и видео.

Движение транспорта по Крымскому мосту ограничивают второй раз за воскресенье. Предыдущий раз ограничение вводили днем, оно действовало около 20 минут.