Поиск

Движение по Крымскому мосту перекрыто второй раз за день

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Крымский мост закрыли для движения автотранспорта в воскресенье вечером, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении.

Региональные власти призывают относиться к ситуации с пониманием, а также не выкладывать в интернет фото и видео.

Движение транспорта по Крымскому мосту ограничивают второй раз за воскресенье. Предыдущий раз ограничение вводили днем, оно действовало около 20 минут.

Крымский мост ограничения
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации с 14:00 36 украинских БПЛА

Что произошло за день: воскресенье, 17 мая

На Запорожской АЭС сообщили о повреждении транспортного цеха в результате обстрела

После пожара на АЗС в Пятигорске задержан директор сети автозаправок

 После пожара на АЗС в Пятигорске задержан директор сети автозаправок

Газопровод и подстанция повреждены после взрыва на АЗС в Пятигорске

Минобороны РФ заявило об уничтожении за сутки свыше 1 тыс. дронов ВСУ

Вузы могут начислить поступающим до 15 баллов дополнительно за индивидуальные достижения

Три человека госпитализированы после взрыва на АЗС в Пятигорске

Роспотребнадзор заявил об отсутствии риска распространения Эболы в РФ в настоящий момент

Более 50 бортов ушло на запасные аэродромы в воскресенье из-за ограничений полетов в Москве

 Более 50 бортов ушло на запасные аэродромы в воскресенье из-за ограничений полетов в Москве
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2216 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9449 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов