Россия направит в Уганду специалистов для борьбы с Эболой

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор по просьбе Уганды направит в страну группу специалистов для помощи в борьбе с лихорадкой Эбола и проведения эпидемиологического расследования.

"В связи со вспышкой лихорадки Эбола, вызванной ортоэболавирусом Бундибуджио, в Демократической Республике Конго и случаями этого заболевания в столице соседней Уганды, Роспотребнадзор по просьбе угандийской стороны направит в Кампалу группу специалистов для проведения эпидемиологического расследования", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Кроме того, Роспотребнадзор окажет материально-техническую помощь Минздраву Уганды и передаст разработанные и применяемые в России тесты для диагностики лихорадки Эбола.