Отопительный сезон возобновляют в ряде городов Кузбасса из-за холодной погоды

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Подачу тепла в дома планируют возобновить в Кемеровской области, сообщил в своем аккаунте в мессенджере Max губернатор региона Илья Середюк в понедельник.

"Получил обновленный прогноз от Гидрометцентра. Погода в ближайшие дни остается не самой благоприятной. Всю неделю и, возможно, дольше в Кузбассе сохранится похолодание, ожидаются дожди, в отдельных территориях - даже снег. Поэтому, как и говорил ранее главам муниципалитетов, там, где сохранена циркуляция в магистральных теплосетях, надо возобновить подачу отопления не только в социальные учреждения, но и в жилой фонд", - написал Середюк.

"Провел оперативный штаб и поручил главам территорий незамедлительно организовать работу с ресурсоснабжающими организациями и информировать жителей по срокам запуска тепла", - добавил губернатор.

В свою очередь, ООО "Сибирская генерирующая компания" (СГК) в Кемеровской области, которое осуществляет теплоснабжение в городах Кемерово, Белово и Мыски, в понедельник сообщило в Max о переводе оборудования на "зимний" режим работы.

"В соответствии с принятыми постановлениями глав города Кемерово и Беловского городского округа ресурсоснабжающим организациям рекомендовано возобновить отопительный период с 18 мая. Предприятия СГК полностью готовы к возобновлению отопительного сезона - циркуляция теплоносителя по магистралям не прекращалась, оборудование ТЭЦ и ГРЭС было также готово для поднятия тепловой нагрузки. Поэтому поступление тепла в жилой фонд не должно занять много времени - управляющим организациям необходимо открыть запорную арматуру в тепловых узлах каждого дома", - отмечается в пресс-релизе.

Администрация Новокузнецка информирует в Max, что с 18 мая ресурсоснабжающие организации "приступают к вытеснению холодной воды (из труб - ИФ) после проведенных гидравлических испытаний", а с 19 мая - к поэтапному возобновлению горячего водоснабжения потребителям города.

"Кроме того, в настоящее время оценивается техническая возможность возобновления теплоснабжения в первую очередь в отношении социальных объектов", - сообщили власти Новокузнецка.

В свою очередь, глава города Юрга Алексей Фомин заявил в своем канале в Max, что возобновить подачу тепла "не представляется возможным".

"Специалисты провели опрессовку тепловых сетей и в настоящее время устраняют выявленные дефекты. Все выполняемые мероприятия направлены на обеспечение надёжной и бесперебойной работы системы в предстоящем отопительном сезоне", - написал Фомин.

По его словам, подача тепла будет восстановлена 15 сентября, что "связано с техническими работами, которые крайне важны для подготовки коммуникаций к холодам".

Отопительный сезон 2025-2026 года в регионе завершился в первых числах мая, в то время как обычно он длится до середины мая. Температура наружного воздуха в Кузбассе в конце апреля-начале мая в регионе в дневное время превышала плюс 20 градусов.