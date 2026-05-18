На Кубани задерживаются 16 поездов из-за приостановки движения по Крымскому мосту

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Приостановка движения по Крымскому мосту стала причиной задержки 16 пассажирских поездов в Краснодарском крае. Об этом сообщает Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД, филиал ОАО "РЖД") в своем телеграм-канале в понедельник.

"Сегодня в связи с остановкой движения по Крымскому мосту в Краснодарском регионе СКЖД на время до 8,5 часа задержаны 16 пассажирских поездов. Пассажиры поездов, задержанных более 4 часов, обеспечиваются бутилированной водой и питанием", - говорится в сообщении.

Проезд автомобилей по Крымскому мосту открыт в понедельник утром после более чем 10-часовой остановки. Причины ограничения движения не сообщались.

Движение транспорта по Крымскому мосту ограничивали два раза за воскресенье. Предыдущий раз ограничение вводили днем, оно действовало около 20 минут.