ВС РФ согласился с инициативой повышения порога, которым определяется значительный ущерб

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Верховный суд РФ поддержал инициативу депутата Госдумы Ярослава Нилова, направленную на изменение подхода к определению финансовой ответственности за преступления против собственности, сообщили в пресс-службе парламентария.

В официальном отзыве Верховного суда РФ на соответствующий законопроект, предоставленный журналистам пресс-службой Нилова, отмечается, что, "согласно требованию закона, причинение гражданину значительного ущерба в качестве квалифицирующего или криминообразующего признака некоторых преступлений против собственности подлежит доказыванию по конкретному делу, исходя не только из стоимости похищенного или уничтоженного имущества, но и имущественного положения потерпевшего".

В документе указывается, что "с учетом обоснования, изложенного в пояснительной записке, законопроект поддерживается". Кроме того, "принимая во внимание инфляционные процессы, актуальным и целесообразным представляется увеличение пороговых сумм, которыми определяется размер мелкого хищения, а также крупный и особо крупный размеры для преступлений против собственности", говорится в отзыве, подписанном заместителем председателя Верховного суда Николаем Тимошиным.

Автор законопроекта, председатель комитета Госдумы по труду Нилов в комментарии журналистам отметил, что "Уголовный кодекс сегодня устанавливает, что при краже значительный ущерб определяется на основе имущественного положения потерпевшего, но не может составлять менее 5 тысяч рублей, однако, квалифицируя то или иное преступление, правоохранители и суды обычно не разбираются, каково реальное имущественное положение ограбленного, ограничиваясь минимальным значением в 5 тысяч рублей, и такому подходу уже 10 лет".

Он отметил, что за это время изменились доходы населения и цены, прожиточный минимум вырос в два раза. В связи с этим в два раза проектом закона предлагается увеличить нижний предел для определения значительного ущерба гражданину - до 10 тысяч рублей.

По словам Нилова, он внесет инициативу в Госдуму, как только на нее поступит заключение правительства РФ.