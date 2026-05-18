Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Для аэропорта Нижнего Новгорода отменили ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщила Росавиация.

Ограничения вводили примерно в 6 утра по Москве из соображений безопасности.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что в регионе 18 мая была отражена атака более чем двух десятков БПЛА. Пострадавших нет, в результате падения обломков зафиксированы незначительные повреждения объектов гражданской инфраструктуры.

Пресс-служба нижегородского аэропорта сообщала, что из-за ограничений в понедельник было задержано шесть рейсов из регулярного расписания аэропорта, еще три рейса отменены по решению авиакомпаний.