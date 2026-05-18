Системы ПВО отразили атаку более 20 БПЛА в Нижегородской области

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Силы противовоздушной обороны в понедельник отразили атаку беспилотников в Нижегородской области, сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем канале в Мах.

"Сегодня в утреннее и дневное время силы ПВО отразили атаку более 20 БПЛА в Нижегородской области. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал он.

По данным Никитина, "в результате падения обломков зафиксированы незначительные повреждения объектов гражданской инфраструктуры, над устранением последствий работают оперативные службы".

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил, что атака БПЛА отражалась в течение нескольких часов в Кстовском районе города.

"По предварительным данным, пострадавших нет, незначительные повреждения получили несколько хозяйственных построек", - написал он, добавив, что на месте работают сотрудники администрации Кстовского района.