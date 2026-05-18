Поиск

Системы ПВО отразили атаку более 20 БПЛА в Нижегородской области

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Силы противовоздушной обороны в понедельник отразили атаку беспилотников в Нижегородской области, сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем канале в Мах.

"Сегодня в утреннее и дневное время силы ПВО отразили атаку более 20 БПЛА в Нижегородской области. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал он.

По данным Никитина, "в результате падения обломков зафиксированы незначительные повреждения объектов гражданской инфраструктуры, над устранением последствий работают оперативные службы".

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил, что атака БПЛА отражалась в течение нескольких часов в Кстовском районе города.

"По предварительным данным, пострадавших нет, незначительные повреждения получили несколько хозяйственных построек", - написал он, добавив, что на месте работают сотрудники администрации Кстовского района.

Хроника 24 февраля 2022 года – 18 мая 2026 года Военная операция на Украине
Глеб Никитин Нижегородская область Юрий Шалабаев Кстовский район Нижний Новгород
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Кремле заявили, что Россия и Китай не дружат против третьих стран

 В Кремле заявили, что Россия и Китай не дружат против третьих стран

По итогам визита Путина в Китай будет подписано около сорока документов

Российские туристы летом 2026 г. смогут отправиться прямыми рейсами в 32 страны

 Российские туристы летом 2026 г. смогут отправиться прямыми рейсами в 32 страны

Лихачев отметил увеличение числа атак на Запорожскую АЭС

Путин обсуждает с членами СБ РФ развитие отрасли редких и редкоземельных металлов

 Путин обсуждает с членами СБ РФ развитие отрасли редких и редкоземельных металлов

"Роскосмос" готовит еще две ракеты-носителя "Союз-5"

В Кремле назвали попыткой подстрекательства слова Зеленского о планах РФ напасть на страну НАТО

 В Кремле назвали попыткой подстрекательства слова Зеленского о планах РФ напасть на страну НАТО

Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по военным целям на Украине

Единый регламент для работы сервисов аренды самокатов разработали в Подмосковье

 Единый регламент для работы сервисов аренды самокатов разработали в Подмосковье
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2226 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9458 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов