Главы МИД России и Таджикистана обсудили укрепление стратегического партнерства

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Главы МИД России и Таджикистана Сергей Лавров и Сироджиддин Мухриддин на встрече в Москве обсудили некоторые вопросы двусторонних отношений, сообщили на Смоленской площади.

"Состоявшаяся беседа глав внешнеполитических ведомств подтвердила обоюдный настрой на дальнейшие совместные практические шаги по укреплению стратегического партнерства и сотрудничества России и Таджикистана в соответствии с договоренностями президентов двух государств", - говорится в сообщении.

Ранее Мухриддин, заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин и специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой приняли участие в церемонии передачи делегации Таджикистана капсул с землtй из общей могилы на Донском кладбище в Москве, где захоронены останки национальных героев Таджикистана.

В Кулябе Хатлонской области Таджикистана было организовано аналогичное мероприятие по передаче российской стороне капсулы с землей с места погребения советского военачальника, героя Гражданской войны Николая Томина.

"Упомянутые церемонии стали еще одним ярким свидетельством приверженности наших стран делу сохранения исторической правды, что способствует упрочнению уз многовековой дружбы между российским и таджикистанским народами", - отмечают в МИД России.

Михаил Галузин Сергей Лавров Таджикистан Сироджиддин Мухриддин МИД Донское кладбище
