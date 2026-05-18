Мужчина и женщина ранены при атаках дронов в Белгородской области

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Два мирных жителя пострадали в результате ударов дронов ВСУ в Белгородской области, сообщил региональный оперштаб в понедельник.

"В посёлке Борисовка Борисовского округа от детонации FPV-дрона мужчина получил минно-взрывную травму и акубаротравму. В городской больнице №2 г. Белгорода ему оказана необходимая помощь, он отпущен на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Белгородском округе в посёлке Октябрьский дрон атаковал коммерческий объект. За медицинской помощью обратилась женщина, которая находилась рядом. Ей диагностировали минно-взрывную травму и ушиб плеча. После оказания помощи лечение продолжит амбулаторно.

В здании повреждены окна, фасад и входная группа, добавили в оперштабе.