Движение в сторону Москвы на выезде из Ярославля восстановлено

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Движение в направлении Москвы на выезде из Ярославля, которое было перекрыто из-за атаки БПЛА, восстановлено, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

"В Ярославле перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено", - написал он в канале в Max.

Ранее сообщалось о перекрытии движения на выезде в сторону Москвы из-за атаки БПЛА на Ярославскую область.