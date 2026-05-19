В ходе учения ядерных сил РФ проведут пуски баллистических и крылатых ракет

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В ходе учения по подготовке и применению ядерных сил запланировано проведение пусков баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории Российской Федерации, заявили в Минобороны РФ во вторник.

"В ходе практических действий войск планируются мероприятия по приведению в готовность к выполнению задач ряда соединений и воинских частей ядерных сил и их всестороннего обеспечения, а также проведению пусков баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, целями учения являются: совершенствование навыков руководящего и оперативного составов, организация управления подчиненными войсками при подготовке и в ходе мероприятий сдерживания вероятного противника, а также проверка уровня подготовленности органов военного управления, войск, привлекаемых к решению задач по предотвращению агрессии.

В Минобороны РФ также сообщили, что в ходе учений будут отработаны вопросы организации управления, взаимодействия и всестороннего обеспечения в ходе выполнения задач, а также проведена оценка способности войск решать задачи по предназначению.

Вооруженные силы РФ с 19 по 21 мая проводят учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии.