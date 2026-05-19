Поиск

В ходе учения ядерных сил РФ проведут пуски баллистических и крылатых ракет

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В ходе учения по подготовке и применению ядерных сил запланировано проведение пусков баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории Российской Федерации, заявили в Минобороны РФ во вторник.

"В ходе практических действий войск планируются мероприятия по приведению в готовность к выполнению задач ряда соединений и воинских частей ядерных сил и их всестороннего обеспечения, а также проведению пусков баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, целями учения являются: совершенствование навыков руководящего и оперативного составов, организация управления подчиненными войсками при подготовке и в ходе мероприятий сдерживания вероятного противника, а также проверка уровня подготовленности органов военного управления, войск, привлекаемых к решению задач по предотвращению агрессии.

В Минобороны РФ также сообщили, что в ходе учений будут отработаны вопросы организации управления, взаимодействия и всестороннего обеспечения в ходе выполнения задач, а также проведена оценка способности войск решать задачи по предназначению.

Вооруженные силы РФ с 19 по 21 мая проводят учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии.

Минобороны
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Новак предложил отраслям закрывать кадровый дефицит за счет роста производительности труда

 Новак предложил отраслям закрывать кадровый дефицит за счет роста производительности труда

Минобороны РФ заявило, что в учении ядерных сил участвуют почти 65 тыс. человек

РФ начала учение по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии

Число БПЛА, сбитых на подлете к Москве, достигло пяти

В результате атаки БПЛА на Ярославскую область произошло возгорание на промышленном объекте

Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто после атаки БПЛА

 Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто после атаки БПЛА

Путин заявил о стабилизирующей роли РФ и Китая на мировой арене

 Путин заявил о стабилизирующей роли РФ и Китая на мировой арене

Путин заявил о готовности России и Китая поддерживать друг друга в защите суверенитета

Путин отправляется с официальным визитом в Китай
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9480 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2240 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов