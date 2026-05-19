На начавшихся учениях отработают применение ядерного оружия, размещенного в Белоруссии

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - На учении по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии будут отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии, заявило Минобороны России.

"Также в ходе учения будут отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

В Белоруссии 18 мая началась тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения.

В Минобороны Белоруссии ранее назвали эту тренировку плановым мероприятием подготовки в рамках Союзного государства, она не направлена против третьих стран и не несет угроз безопасности в регионе. К тренировке привлекаются воинские части ракетных войск и авиации. В ходе тренировки во взаимодействии с российской стороной планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению.

"Главной особенностью данного мероприятия станет проверка готовности к выполнению задач боевого применения из неподготовленных районов на всей территории Республики Беларусь. Основной упор будет сделан на отработку вопросов скрытности, перемещения на значительные расстояния, проведения расчетов для применения сил и средств", - подчеркнули в Минобороны.

В январе 2026 года госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что страна видит агрессивную политику и милитаризацию Запада, делает ставку на стратегическое сдерживание, в том числе размещение на своей территории оружия сдерживания.