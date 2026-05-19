Аэропорт Нижнего Новгорода возобновил прием и отправку рейсов

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Аэропорт Нижнего Новгорода вернулся к штатной работе после снятия введенных в ночь на вторник ограничений, сообщает Росавиация в своем канале в Мах.

"Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Ограничительные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов, отмечает Росавиация.

Ранее пресс-служба нижегородского авиаузла сообщала, что из-за ограничений были задержаны четыре рейса.