Нижегородский аэропорт из-за ограничений задержал четыре рейса

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Нижегородский аэропорт "Чкалов" задержал четыре рейса регулярного расписания из-за введенных в ночь на вторник ограничений, сообщает пресс-служба нижегородского авиаузла.

Со всеми пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний и персонал аэропорта. В терминале установлены фонтанчики с питьевой водой, предоставляются напитки и питание.

Пассажиров, которые только планируют выехать в аэропорт, просят следить за статусом рейсов на сайтах авиакомпаний и аэропорта, тех, кто уже находятся в терминале, - за новостями по громкой связи и на табло.

В понедельник в нижегородском аэропорту также вводились временные ограничения, шесть рейсов были задержаны, три отменены по решению авиакомпаний.