Причиной аварийной посадки Ан-2 в Якутии стал отказ двигателя

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Причиной аварийной посадки самолета Ан-2 в лесу в Якутии стал отказ двигателя, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

После посадки произошло возгорание, размер ущерба устанавливается.

По предварительным данным, на борту судна находились восемь человек. Данные о пострадавших уточняются.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна).

В свою очередь пресс-служба авиакомпании "Полярные авиалинии" сообщила, что на поисково-спасательные мероприятия вылетел вертолет Ми-8Т.

Ранее сообщалось, что после аварийной посадки поступила информация о координатах воздушного судна и выходе пассажиров из лесного массива пешком в сторону Теплого ключа. На место отправились спасатели и медики.