Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в лесу в Якутии

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Самолет Ан-2 с восемью пассажирами на борту совершил аварийную посадку в лесу в Якутии, на место отправились спасатели, сообщает во вторник пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Произвел аварийную посадку в лесном массиве самолет Ан-2. На борту находились восемь человек", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что воздушное судно вылетело из населенного пункта Теплый Ключ. Командир принял решение о возвращении в аэропорт вылета, после чего на связь не выходил.

"После аварийной посадки поступило сообщение о координатах воздушного судна и выходе пассажиров из лесного массива пешком в сторону Теплого ключа", - добавили в пресс-службе.

Из Якутска направились спасатели РПСБ (региональной поисково-спасательной базы) и медики, в готовности находятся авиаторы и спасатели МЧС России.

