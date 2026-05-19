Главы МИД Белоруссии и РФ обсудили двустороннюю и международную повестку

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Вопросы двустороннего сотрудничества и международную повестку обсудили в ходе телефонного разговора главы МИД Белоруссии и России Максим Рыженков и Сергей Лавров, сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства во вторник.

Согласно сообщению, в ходе разговора, который состоялся 19 мая, "стороны обменялись мнениями по целому ряду вопросов двусторонней повестки, в том числе по линии союзной интеграции, затронули актуальные проблемы международного характера".

В пресс-службе добавили, что главы внешнеполитических ведомств обсудили также график белорусско-российских контактов на высшем и высоком уровнях на текущий год.