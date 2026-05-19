Аварийно севший в лесу в Якутии Ан-2 сгорел

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В Якутии Ан-2, который аварийно сел в лесу из-за отказа двигателя, сгорел, сообщила Росавиация. Из находившихся на борту восьми человек один госпитализирован с ожогами, еще трое будут лечиться амбулаторно, сообщил Минздрав Якутии.

Ранее сообщалось, что все восемь человек самостоятельно вышли из леса и добрались до ближайшего населенного пункта.

"Все восемь человек осмотрены врачами на месте. Один мужчина с ожогами направлен на госпитализацию в Томпонскую ЦРБ. Его состояние оценивается врачами как средней степени тяжести. Угрозы жизни на момент осмотра нет", - сообщил Минздрав.

Еще три человека получили необходимую медпомощь, врачи оценивают их состояние как удовлетворительное, лечиться они будут амбулаторно. Остальным помощь врачей не потребовалась. В Росавиации уточнили, что на борту было два члена экипажа и шесть парашютистов.

Расследовать авиаинцидент будет Межгосударственный авиационный комитет с участием Саха (Якутского) МТУ Росавиации. По факту также возбуждено уголовное дело.