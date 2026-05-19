В "Мегафоне" призвали снизить интенсивность введения регуляторных мер для телеком-отрасли

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В России необходимо снизить интенсивность введения новых регуляторных мер для телеком-отрасли, сконцентрировавшись на качестве принимаемых инициатив, считает директор по связям с государственными органами ПАО "Мегафон" Владимир Месропян.

"В режиме, когда инициативы идут одна за другой, нет времени на информативный и вдумчивый процесс. Пришло время снизить интенсивность введения новых регуляторных мер и сосредоточиться на их качестве", - сказал Месропян на конференции ЦИПР-2026.

Топ-менеджер привел в пример первый пакет мер по борьбе с телефонным и кибермошенничеством. "В нем были закреплены механизмы, эффективность которых зависела прежде всего от охвата и тонкой настройки, а не от самого факта существования", - отметил Месропян. При этом, по его словам, к платформе "Антифрод", запущенной в рамках первого пакета, до сих пор не подключился ряд банков, маркетплейсов и мессенджеров. Аналогичная ситуация – с механизмом маркировки телефонных вызовов, добавил Месропян.

При этом он считает важным, чтобы ответами на возникающие угрозы безопасности "не стали простые и прямые запреты".

"Это необходимо делать так, чтобы добросовестный абонент ничего не заметил, а недобросовестный – лишился возможности найти новый способ обмана. Необходимо формирование более тонких решений", - считает представитель "Мегафона".

Он добавил, что сейчас телеком-отрасль пытается найти такие решения совместно с Минцифры РФ.

По его мнению, в ближайшие годы для развития российской телеком-отрасли необходимо решить вопросы регулирования безопасности и требований к критической информационной инфраструктуре (КИИ), а также законодательства в сфере импортозамещенной продукции.

"За 2026-2027 годы необходимо решить ряд вопросов. Это вопросы регулирования в сфере безопасности, так называемый антифрод-пакет – нужно все-таки зафиксировать какие-то правила игры, которые будут стабильно действовать 3-5 лет. Далее – зафиксировать законодательство и требования по КИИ, поймать тот самый баланс с производителями и вендорами", - сказал он.

Также, по его мнению, "необходимо разобраться" в вопросе функциональной и ценовой конкурентоспособности отечественного телеком-оборудования.

"То, что оно появилось – большое спасибо регулятору и коллегам. Но теперь вопрос: какое оно и какую экономику оно позволяет выдерживать операторам", - сказал Месропян.