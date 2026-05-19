Скончался один из пострадавших в результате взрыва с пожаром на АЗС в Пятигорске

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Один из пострадавших при взрыве с последующим возгоранием, произошедшем 16 мая на АЗС в Пятигорске, умер в больнице, сообщает пресс-служба Госинспекции труда Ставропольского края.

"56-летний водитель-экспедитор организации в результате ожогов скончался в лечебно-медицинском учреждении", - говорится в сообщении.

Травмы в результате взрыва получил также оператор этой АЗС, степень их тяжести уточняется.

"По факту пожара на АЗС в городе Пятигорске, произошедшего в минувшую субботу, в результате которого пострадали шесть человек, Государственной инспекцией труда инициировано расследование несчастного случая", - уточняется в пресс-релизе.

16 мая на газовой автозаправке в Пятигорске при разгрузке автомобиля-газовоза произошел взрыв с последующим возгоранием. Площадь пожара составляла 1 тыс. кв. м. Пострадали шесть человек, трое из них были госпитализированы.

По данным СКР, ЧП произошло из-за разгерметизации рукава газовоза и использования на автозаправочной станции газового оборудования, не отвечающего требованиям безопасности здоровья потребителей.

В многоквартирном доме рядом с местом ЧП выбиты окна в 17 квартирах. Сами квартиры, жители и имущество не пострадали. Взрывной волной повреждено несколько магазинов, огнем - несколько производственных зданий.

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В ходе его расследования задержан директор сети автозаправочных станций.

Пятигорск Ставропольский край
