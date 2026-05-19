Минобороны РФ заявило об улучшении позиций российских войск в зоне СВО

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток улучшили свои позиции в зоне специальной военной операции, наибольшие потери ВСУ за сутки понесли в зоне действия группировки "Восток", заявили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Мечетное, Маяк, Волчанское Днепропетровской области, Лесное, Васиновка, Ровное, Червоный Яр, Воздвижевка и Комсомольское Запорожской области", - сообщили в ведомстве во вторник.

По данным Минобороны РФ, ВСУ потеряли здесь более 315 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Сидорово, Красный Лиман Донецкой Народной Республики, Шийковка, Гороховатка, Великая Шапковка и Нечволодовка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 21 автомобиль и три орудия полевой артиллерии", - заявили российские военные.

По данным ведомства, "Южная" группировка в течение суток улучшила положение по переднему краю, нанесла удары по ВСУ в районе шести населенных пунктов, в том числе Краматорска и Константиновки, уничтожила до 160 человек.

В сообщении отмечается, что группировка "Центр" также заняла более выгодные рубежи и позиции. "Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 280 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы", - сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что группировка "Днепр" за сутки уничтожила свыше 40 украинских военных, нанесла удары по трем бригадам ВСУ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 мая 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
В "Мегафоне" призвали снизить интенсивность введения регуляторных мер для телеком-отрасли

Суд принял решение списать долг УК ЮГК перед Струковым на 17 млрд рублей

Росавиация обсудит с руководством AZUR air снятие ограничений сертификата

